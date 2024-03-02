Происшествия

В Волгограде под балконами 14-этажки нашли тело женщины

Происшествия 02.03.2024 20:10
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02.03.2024 20:10


В Волгограде проводится проверка по факту гибели 40-летней жительницы Красноармейского района. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, тело женщины нашли под балконами 14-этажного дома по улице Остравская.

- По предварительным данным, женщина упала с общего балкона на самом верхнем этаже. Шансов выжить у нее не было, - сообщил собеседник агентства.

Причины смерти женщины устанавливаются. На данный момент известно, что погибшая проживала в этом доме. Незадолго до случившегося она написала письмо, которое изучают следователи.

Скриншот: Google Maps

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