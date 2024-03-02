Происшествия

Под Волгоградом многотонная фура расплющила реф-фургон в лобовом ДТП

Происшествия 02.03.2024 14:18
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02.03.2024 14:18


Крупная авария произошла сегодня, 2 марта, в Дубовском районе Волгоградской области, где столкнулись лоб в лоб фура и фургон-рефрижератор. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в аварии пострадал водитель второй машины.


По предварительным данным, в 6:45 на 649 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 56-летний водитель автомобиля Scania не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВИС 234700-30». 

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВИС». Его госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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