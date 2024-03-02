Под Волгоградом многотонная фура расплющила реф-фургон в лобовом ДТП

Крупная авария произошла сегодня, 2 марта, в Дубовском районе Волгоградской области, где столкнулись лоб в лоб фура и фургон-рефрижератор. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в аварии пострадал водитель второй машины.





По предварительным данным, в 6:45 на 649 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 56-летний водитель автомобиля Scania не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВИС 234700-30».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВИС». Его госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области