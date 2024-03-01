Происшествия

В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТП

Происшествия 01.03.2024 13:05
0
01.03.2024 13:05


Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного волгоградца, который устроил массовое ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения пострадала 43-летняя женщина. Видеозапись с происшествием полицейские выложили в своем официальном Telegram-канале. 

По информации полиции, 29 февраля в 16:05 46-летний водитель на KIA Sportage напротив дома № 74 по проспекту Героев Сталинграда столкнулся с автомобилем Ford, остановившимся на запрещающий сигнал светофора. После этого Ford отбросило на стоящую по соседству «Ладу Приору». Получившая травмы женщина находилась в автомобиле Ford.

Прибывшие на место аварии сотрудники установили, что виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения.  Мужчина прошел освидетельствование, на котором подтвердился факт сильного опьянения. Сотрудникам полиции мужчина признался, что выпил бутылку водки. 

– В отношении него составлены административные материалы. Водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на штрафстоянку, – пояснили в ведомстве. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.02.2024 21:09
Происшествия 29.02.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.02.2024 14:24
Происшествия 29.02.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.02.2024 13:35
Происшествия 29.02.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.02.2024 07:06
Происшествия 29.02.2024 07:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2024 11:08
Происшествия 28.02.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2024 19:22
Происшествия 27.02.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2024 16:32
Происшествия 27.02.2024 16:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.02.2024 13:22
Происшествия 27.02.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2024 19:44
Происшествия 26.02.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2024 13:21
Происшествия 26.02.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2024 12:00
Происшествия 26.02.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2024 10:27
Происшествия 26.02.2024 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2024 20:31
Происшествия 25.02.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2024 18:12
Происшествия 25.02.2024 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2024 15:31
Происшествия 25.02.2024 15:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
Вечеринка с фламинго 3 марта завершит сезон ледового катка в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:45
Неравнодушные волгоградцы оказали помощь приюту для бездомных собак и кошекСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде нашли убежавшего из дома 10-летнего ребенкаСмотреть фотографии
13:58
Электричку для болельщиков «Ротора» из Волжского пустят 3 мартаСмотреть фотографии
13:23
Инструктор по туризму из Волгоградской области найден мертвым в АрхызеСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
13:01
Волжские трубники открыли предъюбилейный год новыми производственными проектамиСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области усилят работу по восстановлению лесовСмотреть фотографии
12:04
Начальник ГУ МЧС России Николай Любавин покидает пост в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде нашли применение выброшенным книгамСмотреть фотографии
11:27
В МЧС КЧР прокомментировали историю с пропавшим главой турфирмы из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Перед отрезанными от Волгограда жителями трех хуторов замаячила надеждаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде случился беби-бум в день оглашения послания президентаСмотреть фотографии
10:51
Всем на зависть: в Котельниково готовятся построить вторую очередь парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
10:32
УФСБ: за экстремизм в Сети задержан 39-летний житель ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Странный «саркофаг» появился на острове Голодный в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
«Никогда такого не было»: в Богом забытые села Котовского района пошли маршруткиСмотреть фотографии
09:10
Утренний лед на дорогах Волгограда обернулся массовыми ДТПСмотреть фотографии
08:37
Первые весенние выходные порадуют волгоградцев теплом и солнцемСмотреть фотографии
21:41
Суд в Волгограде оштрафовал за перевозки нелегального лодочникаСмотреть фотографии
21:09
Уходил от погони? Под Волгоградом легковушка на скорости влетела под фуруСмотреть фотографии
20:18
Управделами мэрии Волжского возглавил контрольно-счетную палату городаСмотреть фотографии
19:47
Облсуд оставил «мягким» приговор водителю КАМАЗА за гибель 3 пассажиров маршрутки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:35
Молзаводу «Волгоградский» грозит повторное банкротство из-за долговСмотреть фотографии
17:50
Транспортную развязку у Водстроя в Волгограде построили наполовинуСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде бесследно исчез 10-летний ребенокСмотреть фотографии
17:09
Главврача волгоградской больницы Матвееву уволили из-за уголовного скандалаСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде за 81 млн рублей благоустроят проспект МеталлурговСмотреть фотографии
16:29
Банк Уралсиб приступил к выплате возмещения клиентам Киви БанкаСмотреть фотографии
16:25
Турнир памяти Героя России Алексея Нагина пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
 