В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТП





Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного волгоградца, который устроил массовое ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения пострадала 43-летняя женщина. Видеозапись с происшествием полицейские выложили в своем официальном Telegram-канале.

По информации полиции, 29 февраля в 16:05 46-летний водитель на KIA Sportage напротив дома № 74 по проспекту Героев Сталинграда столкнулся с автомобилем Ford, остановившимся на запрещающий сигнал светофора. После этого Ford отбросило на стоящую по соседству «Ладу Приору». Получившая травмы женщина находилась в автомобиле Ford.

Прибывшие на место аварии сотрудники установили, что виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование, на котором подтвердился факт сильного опьянения. Сотрудникам полиции мужчина признался, что выпил бутылку водки.

– В отношении него составлены административные материалы. Водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на штрафстоянку, – пояснили в ведомстве.



Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области