Экология

Странный «саркофаг» появился на острове Голодный в Волгограде

Экология 01.03.2024 10:23
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01.03.2024 10:23


Станция микрофильтрации на острове Голодный в Волгограде, которая входит в блок биоочистки, готова уже на треть. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгограда, опубликовавшей фото незавершенного объекта, похожего на своего рода саркофаг. 
Ранее в ходе создания блока биоочистки было возведено здание воздуходувной станции производительностью до 1600 кубометров воздуха в секунду, установлены модули энергоснабжения, завершается монтаж технологического оборудования аэротенков - прокладка воздуховодов для системы аэрации.
Также выполнен монтаж пяти установок микрофильтрации. Всего будет установлено 16 фильтров, каждый из которых может очищать до 1550 кубометров воды в час.  Фильтрующие установки способны задерживать загрязнения размером порядка 10 микрометров.
Напомним, станция микрофильтрации будет обслуживать весь комплекс очистных сооружений, как строящихся, так и уже существующих. При ее создании применяются инновационные решения - в рамках импортозамещения ростовское предприятие разработало собственное оборудование, призванное заменить европейские аналоги. Фильтры и сопутствующее оборудование российского производства обладают характеристиками не уступающими зарубежным, но отличаются выгодной стоимостью и более высокой надежностью поставок и гарантийного сопровождения.  Также на блоке биоочистки будут оборудованы бассейны дефосфотации – они обеспечат освобождение стоков от химических примесей, образуемых стиральными порошками и другими синтетическими моющими средствами.

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