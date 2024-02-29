Экономика

«И ты, помидор?»: цены на томаты в Волгоградской области выросли на 10%

Экономика 29.02.2024 10:30
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29.02.2024 10:30


В Волгоградской области самым подорожавшим продуктом питания за минувшую неделю стали помидоры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, за неделю стоимость этих овощей выросла на 10,46% и достигла 231,14 рубля за килограмм. Еще немного, и помидоры в цене догонят огурцы, которые стоят сейчас около 241 рубля за килограмм. Если раньше стремительнее всего дорожали огурцы, то за минувшую неделю рост цен на этот вид овощей составил всего 2,1%.

Также ненамного выросли цены и на другие овощи, кроме лука. Он подешевел на 0,6% - до 29 рубля за килограмм.

А вот все виды мяса в регионе чуть подорожали. В частности, средняя стоимость кур теперь составляет 189,34 рубля. За неделю цены на них выросли почти на 2%.

Также на 1,54% стал дороже сахар (67,25 рубля за кг). На 1% увеличилась за неделю и стоимость бананов, которая достигла почти 140 рублей.

Хорошая новость только для любителей пшенной каши – эта крупа подешевела аж на 2,6% и стоит теперь 38,13 рубля за килограмм.

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