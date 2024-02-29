



Инженеры МегаФона в поселках Рассвет, Семичный и Путь Ильича установили телеком-оборудование четвёртого поколения. А Степной впервые засветился на «цифровой карте» региона. В результате проведенных работ жителям стала доступна стабильная голосовая связь и мобильный интернет.

Сегодня население Ленинского и Котельниковского районов области, в каждом из которых проживает меньше тысячи человек, использует все современные цифровые сервисы. Теперь ученики и родители школьников могут обращаться к образовательным онлайн‑платформам, а сотрудники местных фельдшерско‑акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.

Технические специалисты МегаФона установили в сёлах телеком‑оборудование, работающее в среднем диапазоне частот, для обеспечения максимального покрытия. Как показывают замеры оператора, после проведённых работ средняя скорость передачи данных составляет от 20 до 50 Мбит/c.

— Мы отмечаем, что спрос на качественную связь и скоростной интернет, по сравнению с прошлым годом, вырос у волгоградских селян на 10%. Поэтому продолжаем расширять территорию 4G в регионе. Только в 2023 году инженеры компании запустили дополнительный слой LTE и улучшили покрытие 4G более чем в 900 поселениях, — отметил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

Результаты постоянных улучшений сети отразились в исследовании международной компании Ookla®, которое проводилось в четвертом квартале 2023 года. По его итогам мобильный интернет оператора признан самым быстрым в регионе. Медианная скорость скачивания составляет 22,47 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам 35,7 тысяч тестов, проведённых пользователями в сетях всех операторов связи.

Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

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