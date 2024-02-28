



В Волгограде оперативники МВД задержали разбойника, который, вооружившись игрушечным пистолетом и ножом, грабил офисы микрозаймов. Преступления мужчина совершал на территории Красноармейского района.





По сообщению ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне, 27 февраля, в полицию поступили сразу два сообщения о разбойных нападениях на офисы микрозаймов. Забирая деньги, разбойник тут же скрывался с мест преступлений. Несмотря на это, его удалось задержать по горячим следам.

– В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий ранее судимый за совершение кражи и разбоя волгоградец. Мужчина сознался в содеянном, у него изъят нож и игрушечный пистолет, – сообщили информагентству в главке полиции.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчина грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о заключении преступника под стражу.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области