Происшествия

В Волгограде бывалый разбойник грабил офисы микрозаймов с игрушечным пистолетиком

Происшествия 28.02.2024 11:08
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28.02.2024 11:08


В Волгограде оперативники МВД задержали разбойника, который, вооружившись игрушечным пистолетом и ножом, грабил офисы микрозаймов. Преступления мужчина совершал на территории Красноармейского района. 



По сообщению ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне, 27 февраля, в полицию поступили сразу два сообщения о разбойных нападениях на офисы микрозаймов. Забирая деньги, разбойник тут же скрывался с мест преступлений. Несмотря на это, его удалось задержать по горячим следам. 

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8  задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий ранее судимый за совершение кражи и разбоя волгоградец. Мужчина сознался в содеянном, у него изъят нож и игрушечный пистолет, – сообщили информагентству в главке полиции. 

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчина грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о заключении преступника под стражу.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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