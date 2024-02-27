Экономика

ЦБ: инфляция в Волгоградской области затормозилась на уровне 7,11%

Экономика 27.02.2024 06:36
0
27.02.2024 06:36


Годовая инфляция в Волгоградской области в январе 2024 года практически не изменилась, составив 7,11% после 7,07% в декабре. Такова особенность инфляционного процесса в регионе в первом месяце этого года, сообщает V102.RU со ссылкой на аналитику волгоградского отделения ЦБ РФ. Основные факторы увеличения инфляции – рост издержек производителей товаров, ритейлеров и поставщиков услуг. Эксперты при этом отметили, что инфляцию сдержали в том числе оставшиеся на прошлогоднем уровне цены на проезд в городском общественном транспорте.

В то же время в регионе годовой рост цен на продукты ускорился до 8,68% после 8,60% в декабре 2023 года. На это повлияло удорожание импортных ветпрепаратов, кормовых добавок и материалов. Выросли расходы на топливо и электроэнергию. В условиях нехватки персонала увеличивались затраты на оплату труда. Росли и издержки переработчиков на сырье, обслуживание оборудования, рабочую силу. Из-за этого в годовом сопоставлении подорожал творог и ускорился рост цен на сливочное масло.

Расходы увеличились и в сегменте переработки и транспортировки продукции растениеводства. Повысились оплата труда, стоимость обслуживания оборудования, услуг по перевозке и логистике в целом. Как следствие, в годовом выражении быстрее дорожал рис, выросли цены на хлопья из злаков.
На годовой тем прироста цен на непродовольственные товары (на 0,07 п.п. до 5,35%) повлияли те же издержки на импорт, сырье и комплектующие. Это отразилось на подорожании холодильников, пылесосов, новых автомобилей иностранных марок, а также медикаментов.

Инфляция в сфере услуг в январе практически не изменилась - 7,12% после 7,17% в декабре 2023 года.

И, если цены на проезд мужественно удержались от роста и сдержали инфляцию, то вот тарифы на капремонт в январе 2024 года были проиндексированы в большем размере, чем годом ранее. Причиной стало подорожание стройматериалов и увеличение расходов на рабочую силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.02.2024 12:44
Экономика 26.02.2024 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.02.2024 10:38
Экономика 26.02.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.02.2024 09:14
Экономика 24.02.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.02.2024 16:12
Экономика 23.02.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2024 11:34
Экономика 22.02.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2024 11:02
Экономика 22.02.2024 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2024 10:13
Экономика 22.02.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.02.2024 17:14
Экономика 20.02.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 20:24
Экономика 19.02.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:25 Реклама
Экономика 19.02.2024 11:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:03
Экономика 19.02.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.02.2024 15:10
Экономика 16.02.2024 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 11:19 Реклама
Экономика 15.02.2024 11:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 10:23
Экономика 15.02.2024 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 08:30
Экономика 15.02.2024 08:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:19
Долги за воду населения Котово и органов власти выставлены на торгиСмотреть фотографии
07:44
В Волгограде владельца грузовика наказали на четверть миллиона за сброс отходов в оврагСмотреть фотографии
06:36
ЦБ: инфляция в Волгоградской области затормозилась на уровне 7,11%Смотреть фотографии
21:53
Синоптики предрекли холодный март в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде выделили 48 млн на переделку дома с колоннами на площади ЛенинаСмотреть фотографии
20:42
Начать с нуля. Как после обстрелов ВСУ в районе ЛНР снова поднимают медицинуСмотреть фотографии
20:39
Председателю КСП Волжского Юрию Жучкову нашли заменуСмотреть фотографии
19:44
«Он его строил своими руками»: в Михайловке сгорел дом погибшего участника СВОСмотреть фотографии
19:19
«Спартак» упрочил лидерство победами в московском бассейнеСмотреть фотографии
18:42
«Она работала не одна»: продавшую муниципальную землю мошенницу арестовали в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
17:56
Бастрыкина заинтересовал дом без крыши в ЖК «Бейкер Стрит» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:20
Реф-фургон влетел в отбойник и перевернулся на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
На путепроводе №6 в Волгограде демонтируют старые конструкцииСмотреть фотографии
15:42
Глава СК поручил разобраться с отсутствием лекарств у онкобольного из МихайловкиСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области прокуроры развели гражданина РФ с иностранкойСмотреть фотографии
15:22
Определился соперник «Динамо-Синары» в полуфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
14:42
Скончалась мать спикера Волгоградской облдумы Александра БлошкинаСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом мужчина угрожал расстрелять двух человек в магазинеСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев предупредили о появлении мошеннических двойников КИВИ банкаСмотреть фотографии
12:32
ФАС требует у «Яндекс Такси» прозрачности в вопросах цен и блокировкиСмотреть фотографии
12:00
Волгоградский студент набрал кредитов и перевел мошенникам 4,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде на вакансию приходится полдворникаСмотреть фотографии
11:43
Оперштаб по дорожному ремонту поручил создать в регионе Андрей БочаровСмотреть фотографии
10:38
Волгоградцы могут позволить на свои зарплаты 829 литров бензинаСмотреть фотографии
10:29
Первые в этом году два аварийных дома снесут в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:27
Водителя «двенашки» разыскивают за побег с места жесткого ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
ЕвроХим-ВолгаКалий поощряет научное творчество своих сотрудниковСмотреть фотографии
10:03
В Котово отключат воду из-за аварииСмотреть фотографии
09:50
«Бессмертный Сталинград» прощается с погибшим в бою Александром Дзюбой с КубаниСмотреть фотографии
08:48
Баталии в родном бассейне принесли две победы девушкам «Спартака»Смотреть фотографии
 