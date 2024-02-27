ЦБ: инфляция в Волгоградской области затормозилась на уровне 7,11%

Годовая инфляция в Волгоградской области в январе 2024 года практически не изменилась, составив 7,11% после 7,07% в декабре. Такова особенность инфляционного процесса в регионе в первом месяце этого года, сообщает V102.RU со ссылкой на аналитику волгоградского отделения ЦБ РФ. Основные факторы увеличения инфляции – рост издержек производителей товаров, ритейлеров и поставщиков услуг. Эксперты при этом отметили, что инфляцию сдержали в том числе оставшиеся на прошлогоднем уровне цены на проезд в городском общественном транспорте.



В то же время в регионе годовой рост цен на продукты ускорился до 8,68% после 8,60% в декабре 2023 года. На это повлияло удорожание импортных ветпрепаратов, кормовых добавок и материалов. Выросли расходы на топливо и электроэнергию. В условиях нехватки персонала увеличивались затраты на оплату труда. Росли и издержки переработчиков на сырье, обслуживание оборудования, рабочую силу. Из-за этого в годовом сопоставлении подорожал творог и ускорился рост цен на сливочное масло.



Расходы увеличились и в сегменте переработки и транспортировки продукции растениеводства. Повысились оплата труда, стоимость обслуживания оборудования, услуг по перевозке и логистике в целом. Как следствие, в годовом выражении быстрее дорожал рис, выросли цены на хлопья из злаков.

На годовой тем прироста цен на непродовольственные товары (на 0,07 п.п. до 5,35%) повлияли те же издержки на импорт, сырье и комплектующие. Это отразилось на подорожании холодильников, пылесосов, новых автомобилей иностранных марок, а также медикаментов.



Инфляция в сфере услуг в январе практически не изменилась - 7,12% после 7,17% в декабре 2023 года.



И, если цены на проезд мужественно удержались от роста и сдержали инфляцию, то вот тарифы на капремонт в январе 2024 года были проиндексированы в большем размере, чем годом ранее. Причиной стало подорожание стройматериалов и увеличение расходов на рабочую силу.

