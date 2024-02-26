Экономика

Финансовый мост: банки увеличат географию трансграничных переводов

Экономика 26.02.2024 12:44
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26.02.2024 12:44


Отечественные банки активно развивают системы трансграничных переводов в национальных валютах. Так, по данным аналитиков, на данный момент розничным клиентам доступны переводы средств в 17 стран, а до конца года число таких направлений увеличится. Об этом сообщил руководитель транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Необходимо укреплять «финансовые мосты» с дружественными странами, поэтому последовательно расширяем список направлений для операций с национальными валютами. Сейчас доступны 17 направлений, уже в этом году мы планируем кратно увеличить их число, – сообщил банкир.

Наиболее востребованы трансграничные переводы по номеру телефона, на их долю приходится 78% от общего количества операций. Переводы по реквизитам составляют лишь 5% транзакций, но их совершают преимущественно для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом. Средний чек одной операции по реквизитам превышает 600 тысяч рублей, тогда как по номеру телефона наиболее популярны для регулярных нужд, например, переводы родственникам, таким способом россияне переводят в среднем 11 тысяч рублей за один раз.

Только за прошлый год было совершено почти 350 тысяч переводов в валютах дружественных стран, что в 4 раза превосходит показатель 2022 года. Объем операций составил около 40 млрд рублей. Наибольшую долю в количественном выражении занимают переводы в Таджикистан, по объему – в Казахстан. По оценкам экспертов, в 2024 году объем трансграничных переводов превысит 200 млрд рублей.

Фото: ИА «Высота 102»

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