Общество

«Недовольство растет»: жители отрезанных от Волгограда хуторов добиваются возвращения единственной маршрутки

Общество 26.02.2024 06:30
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26.02.2024 06:30


Жители трёх хуторов Городищенского района вторую неделю живут без транспортного сообщения с городом. По информации областной администрации, перевозчик самовольно отменил единственный маршрут из Волгограда в Песковатку и не предупредил об этом сотрудников профильного комитета. 

- На сегодняшний день от перевозчика не поступало никаких уведомлений по вопросу изменения расписания или схемы движения по маршруту № 544Т «г. Волгоград (АВ) - х. Песковатка», - прокомментировали в пресс-службе комитета транспорта и дорожного хозяйства. - Если заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок будет получено, Облкомдортранс проведет открытый конкурс. 

В Облкомдортрансе пообещали проверить, соблюдает ли перевозчик утверждённое расписание. Официальных итогов внепланового рейда пока не озвучено. 

Между тем жители хуторов Вертячий, Песковатка и Донской вторую неделю вынуждены добираться до работы или места учёбы на попутках или такси. 

- Пока мы не получили ни одного внятного ответа на наши вопросы - когда будет восстановлен маршрут, будет ли изменён перевозчик, - рассказывает глава Вертячинского сельского поселения Виктория Саутина. - Жители стараются найти какой-то выход, но недовольство ситуацией растет. 

Две недели назад хуторяне из Городищенского района остались без единственной маршрутки до Волгограда. Отмену рейса до города в ООО «АвтоТрансПрофи Волжский» объяснили катастрофическим снижением пассажиропотока - за январь в микроавтобусах водители насчитали всего 82 пассажира. В свою очередь местные жители заявили востребованности маршрута и в подтверждение своих слов показали фото из переполненных салонов.

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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