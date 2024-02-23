Происшествия

Пассажирская «Газель» сбила пешехода на юге Волгограда

Происшествия 23.02.2024 09:52
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23.02.2024 09:52


В Кировском районе Волгограда пассажирская «Газель» сбила пешехода. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 20:30 на ул. 64-й Армии.

По предварительной информации, 63-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на 48-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пассажирский микроавтобус двигался в сторону улицы Лавровая, когда мужчина пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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