Пассажирская «Газель» сбила пешехода на юге Волгограда

В Кировском районе Волгограда пассажирская «Газель» сбила пешехода. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 20:30 на ул. 64-й Армии.

По предварительной информации, 63-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на 48-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пассажирский микроавтобус двигался в сторону улицы Лавровая, когда мужчина пытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области