Дровосека обвиняют в смерти товарища на лесоповале в Волгоградской области

В причинении смерти по неосторожности в Волгоградской области обвиняется 59-летний мужчина, который повалил дерево на товарища в лесу. Как сообщили в СУ СКР по региону, следователи завершили расследование это смертельного происшествия, которое произошло в Урюпинском районе 7 декабря 2023 года.

В тот день пятеро мужчин прибыли в лесной массив в станице Добринка с целью совместной рубки деревьев и заготовки дров.

По версии следствия, обвиняемый свалил дерево, не убедившись в том, что на предполагаемом месте падения нет людей. В результате оно упало на теменную часть головы его 49-летнего товарища, который получил тяжелые травмы - тупую сочетанную травму головы и шейного отдела позвоночника.

Спасти мужчину не удалось. Он скончался в карете скорой помощи.

Фигурант уголовного дела обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Материалы направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.