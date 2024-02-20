Происшествия

Водитель иномарки сбил пожилую пару возле лицея №5 в Волгограде

Происшествия 20.02.2024 17:28
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20.02.2024 17:28


В Центральном районе Волгограда водитель иномарки сбил двоих пенсионеров, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Донецкая и Кубанская.

По предварительным данным, 62-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево с улицы Донецкая не предоставил преимущество пешеходам. В результате им потребовалась помощь медиков. На вызов прибыла бригада скорой помощи.

- Травмы получили 74-летняя женщина и 69-летний мужчина, они госпитализированы в больницу № 25, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».

Отметим, что на пересечении ул. Донецкой и Кубанской расположен один из корпусов лицея №5. На участке дороги, где произошло ДТП, ежедневно пользуются переходом сотни школьников, в связи с чем водителям следует проявлять особую бдительность. 

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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