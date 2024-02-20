Происшествия

В Волгоградской области на скорости загорелась фура «Магнита». И снова в Дубовке

Происшествия 20.02.2024 13:58
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20.02.2024 13:58


В Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 20 февраля, на ходу загорелся грузовой автомобиль MAN  красно-белого цвета. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел на 635 километре трассы Р-228 у гостиницы «Радуга».   

— Все произошло рано утром, где-то около шести часов. «Магнитовская» фура выгорела почти дотла. Пламя вспыхнуло в кабине из-за несправной электропроводки, — рассказал источник. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 05.54. 

— Горела кабина грузового автомобиля MAN по всей площади и прицеп на площади в четыре квадратных метра. Расчеты 35-й пожарно-спасательной части Дубовки ликвидировали горение в 06.18 на площади в 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неисправность агрегатов грузовика. 

Напомним, что месяцем ранее в Дубовском районе Волгоградской области сгорела фура с резиной из Турции. Происшествие случилось у кафе «Странник». 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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