В Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 20 февраля, на ходу загорелся грузовой автомобиль MAN красно-белого цвета. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел на 635 километре трассы Р-228 у гостиницы «Радуга».

— Все произошло рано утром, где-то около шести часов. «Магнитовская» фура выгорела почти дотла. Пламя вспыхнуло в кабине из-за несправной электропроводки, — рассказал источник.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 05.54.

— Горела кабина грузового автомобиля MAN по всей площади и прицеп на площади в четыре квадратных метра. Расчеты 35-й пожарно-спасательной части Дубовки ликвидировали горение в 06.18 на площади в 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неисправность агрегатов грузовика.

Напомним, что месяцем ранее в Дубовском районе Волгоградской области сгорела фура с резиной из Турции. Происшествие случилось у кафе «Странник».

Фото: архив ИА «Высота 102»