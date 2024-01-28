В Волгоградской области у кафе сгорела фура с резиной из Турции

В Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 28 января, около двух часов ночи загорелась фура Mercedes-Benz с прицепом. Как стало известно V102.RU от собственного источника, автомобиль направлялся из Турции.

— Фура с грузом загорелась из-за неисправной электропроводки у кафе «Странник». Водитель-турок вез партию каучука. Все сгорело полностью. Хорошо, что огонь не перекинулся на рядом стоявшие машины и закусочную, — рассказал источник.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. В ГУ МЧС России по Волгоградской области оперативно прокомментировать инцидент не смогли.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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