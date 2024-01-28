Происшествия

В Волгоградской области у кафе сгорела фура с резиной из Турции

Происшествия 28.01.2024 20:48
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28.01.2024 20:48


В Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 28 января, около двух часов ночи загорелась фура Mercedes-Benz с прицепом. Как стало известно V102.RU от собственного источника, автомобиль направлялся из Турции. 

— Фура с грузом загорелась из-за неисправной электропроводки у кафе «Странник». Водитель-турок вез партию каучука. Все сгорело полностью. Хорошо, что огонь не перекинулся на рядом стоявшие машины и закусочную, — рассказал источник. 

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. В ГУ МЧС России по Волгоградской области оперативно прокомментировать инцидент не смогли. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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