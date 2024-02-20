Спорт

«Ротор» обыграл в Турции «Балтику» из премьер-лиги

Спорт 20.02.2024 08:11
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20.02.2024 08:11


Волгоградский «Ротор» накануне, 19 февраля, в последнем своем товарищеском матче на сборах в Турции обыграл со счетом 2:1 калининградскую «Балтику», занимающую на данный момент предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице в Российской премьер-лиге, сообщает V102.RU.
Отметим, что изначально игра должна была пройти в формате трех таймов по 45 минут, однако в день встречи было объявлено о классической схеме проведения поединка — два тайма по 45 минут. Место в воротах волгоградцев занял Вадим Аверкиев. Линию защиты составили Данил Пелих, Сергей Зуйков, Алексей Шумских, Дмитрий Прищепа. Полузащита состояла из Юрия Завезена, Ивана Пяткина, Филиппа Дворецкова и Ильи Сафронова. В нападении появились Даниил Арсентьев и новичок команды Руслан Болов. Вполне вероятно, что в данном контрольном матче наставник сине-голубых Сергей Попков выставил приближенный вариант к планируемому стартовому составу на первую игру чемпионата.
Однако уже в середине первого тайма тренерскому штабу «Ротора» пришлось вносить корректировки. Травму колена получил Аверкиев, который не смог продолжить поединок. Его заменил Никита Чагров. На 32-й минуте счет был открыт. Форвард «Балтики» Джоэль Фамейе обыграл Зуйкова и совершил рывок к чужой штрафной. Футболиста из Ганы стремился догнать Юрий Завезен, но безуспешно. Нападающий хладнокровно отправил мяч в сетку.
«Ротор» пытался ответить с помощью своих атак. На 40-й минуте Пелих пробил издалека. Выстрел защитника совершенно не удался — мяч пролетел далеко от створа ворот. Вскоре Даниил Арсентьев имел хорошую возможность выйти на ударную позицию, однако голкипер калининградцев Иван Коновалов действовал надежно и отвел угрозу, зафиксировав игровой снаряд. Со счетом 1: 0 в пользу подопечных Сергея Игнашевича команды ушли на небольшой отдых.


В перерыве волгоградцы сделали двойную замену. Вместо Болова и Арсентьева на поле вышли Евгений Мухин и Рамазан Гаджимурадов. На 65-й минуте Пелих пробежался по правому флангу и прострелил в центр, где его передачу замкнул Филипп Дворецков и установил равенство своим голом. На 75-й минуте центральный защитник «Балтики» Диего Луна нарушил правила на Гаджимурадове и судья назначил пенальти, а сам венесуэльский футболист получил красную карточку за фол последней надежды и был удален.
К точке подошел Ризван Ахмедханов, также появившийся во втором тайме,  и традиционно для нынешних сборов реализовал одиннадцатиметровый, выведя «Ротор» вперед.  Далее, на 81-й минуте Гаджимурадов  исполнил навес и головой опасно пробил Алексей Никитин. Второй голкипер «Балтики»  Владимир Малышев, вышедший на замену по ходу игры, в падении спас команду от третьего пропущенного мяча. Но все-таки волгоградский клуб до конца встречи удержал победу со счетом 2:1 над статусным соперником из элитного российского дивизиона.
Уже сегодня сине-голубые в хорошем настроении возвращаются в Россию, а с 26 февраля в Волгограде стартует непосредственная подготовка команды к первому домашнему матчу чемпионата Второй лиги против «Уфы», который состоится 3 марта.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ФК «Балтика» Калининградская область VK.com и СК «Ротор» VK.com
 
 

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