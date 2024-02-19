Волгоград занял 57-е место в России по строительству квартир

Волгоград расположился на 57-ом месте в рейтинге городов России по итогам 2023 года по строительству квартир на душу населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, на каждого волгоградца приходится 0,84 квадратных метра введенного жилья в новостройках.

Лидерами исследования по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года стали Краснодар и Тюмень с показателями 5,12 и 3,44 квадратных метра. В конце списка оказались Мурманск и Биробиджан – 0,02 и 0,03 квадрата соответственно.Эксперты при этом отмечают, что в прошлом году в строительстве наблюдался настоящий бум. Всего по итогам года в России было введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения, в 2010 году было введено менее 60 миллионов квадратных метров, а в 2005 году – лишь 43,6 миллиона квадратов.