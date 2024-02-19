Волгоград занял 57-е место в России по строительству квартир

Эксперты при этом отмечают, что в прошлом году в строительстве наблюдался настоящий бум. Всего по итогам года в России было введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения, в 2010 году было введено менее 60 миллионов квадратных метров, а в 2005 году – лишь 43,6 миллиона квадратов.
Экономика 19.02.2024 11:03
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19.02.2024 11:03
Волгоград расположился на 57-ом месте в рейтинге городов России по итогам 2023 года по строительству квартир на душу населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, на каждого волгоградца приходится 0,84 квадратных метра введенного жилья в новостройках.
Лидерами исследования по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года стали Краснодар и Тюмень с показателями 5,12 и 3,44 квадратных метра. В конце списка оказались Мурманск и Биробиджан – 0,02 и 0,03 квадрата соответственно.
Эксперты при этом отмечают, что в прошлом году в строительстве наблюдался настоящий бум. Всего по итогам года в России было введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения, в 2010 году было введено менее 60 миллионов квадратных метров, а в 2005 году – лишь 43,6 миллиона квадратов.
Эксперты при этом отмечают, что в прошлом году в строительстве наблюдался настоящий бум. Всего по итогам года в России было введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения, в 2010 году было введено менее 60 миллионов квадратных метров, а в 2005 году – лишь 43,6 миллиона квадратов.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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