В Волгограде буйный пациент напал с ножом на экипаж скорой помощи

В Кировском районе Волгограда на врачей СМП в жилом комплексе «Санаторный» напал неадекватный пациент, сообщает V102.RU.
— В квартире 22-летний пациент набросился на фельдшера бригады № 511 и медсестру, — рассказали информагентству в ГБУЗ «КССМП». — Агрессивный молодой человек угрожал сотрудникам ножом.
Уточняется, что никто серьезно не пострадал. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. От фельдшера приняли заявление.
Напомним, в Волгограде участники драки разбили машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Зерноградской в Красноармейском районе.
Фото: архив ИА «Высота 102»