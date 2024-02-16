



Сотрудники Госавтоинспекции задержали волгоградца, который устроил массовое ДТП в Советском районе, а после этого скрылся. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, им оказался 35-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав.

На видеозаписи мужчина признался сотрудникам полиции, что после ДТП сильно испугался и не нашел ничего лучше кроме как просто убежать.

- Увидел, но думал, что успею обогнать, но не успел, - рассказал сотрудникам мужчина. - Испугался, выбежал из машины и побежал куда глаза глядят.

В отношении предполагаемого виновника составлены административные материалы за управление автомобилем без прав, а также за оставление места происшествия. Материалы для дальнейшего рассмотрения переданы в суд.

Напомним, авария произошла 15 февраля вечером напротив дома №53 на проспекте Университетском.



Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области