Полицейские задержали в Камышине 19-летнего студента колледжа, который в свободное от учебы время раскладывал наркотики по тайникам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, молодого человека поймали в ходе отработки оперативной информации.

В ходе досмотра у студента были изъяты приготовленные для сбыта свертки с N-метилэфедроном. Помимо этого, наркотическое средство изъято из четырех тайников, изготовленных задержанным.

Возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области