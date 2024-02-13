Спорт

«Волжаночка» четырежды проиграла в 7-м туре Высшей лиги

Спорт 13.02.2024 19:11
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13.02.2024 19:11


Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» неудачно выступили в седьмом туре Высшей лиги «Б» в Пензе. Волгоградская команда уступила во всех четырех матчах и не набрала ни одного балла, сообщает V102.RU.
 
Перед очередными выездными поединками «Волжаночка» получила усиление. Коллектив пополнила связующая молодежного состава саратовского  «Протона-2» Дарья Бочкарева. Она призвана заменить в составе травмированного капитана Дарью Хохлову. Бочкарева дебютировала за свою новую команду как раз в Пензе, но ее усилий пока не хватило для достижения положительных результатов. 
 
В первом матче подопечные Александра Чернова встречались с хозяйками — клубом «Университет-Визит». Соперницы идут на втором месте в турнире, поэтому считались фаворитками противостояния. Бело-зеленые дали достойный бой более опытным оппоненткам, но все же уступили в трех партиях (19:25; 21:25; 19:25). В следующей игре волгоградкам противостояла «Рязань-РГУ». Это был хороший шанс заработать важные очки, так как клубы перед этой игрой соседствовали в турнирной таблице. В первых двух сетах поединка команды обменялись победами, но в решающий момент от волжанок отвернулась удача и они проиграли в оставшихся партиях — 19:25 и 16:25 и отпустили конкуренток в борьбе за четвертую позицию на еще большее расстояние.
 
В третьем матче «Волжаночка» ничего не смогла противопоставить  «Университету» в повторном матче. Пензенский коллектив  по всем статьям переиграл волгоградских спортсменок — 3:0 (25:13, 25:12, 25:15).  В заключительной встрече бело-зеленые снова уступили «Рязани-РГУ» (18:25, 25:17, 14:25, 21:25).
 
В следующем туре в середине марта «Волжаночка-ГРАСС», занимающая в данный момент пятое место в турнирной таблице, в Ижевске дважды встретится с «Италмасом-ИжГТУ» и «Северянкой-2» из Череповца.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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