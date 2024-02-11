Под Волгоградом легковушка превратилась в блин в ДТП с фурой, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в Суровикинском районе Волгоградской области, где лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, 33-летний водитель Kia Spectra, который двигался в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF.

Авария произошла на 116 км ФАД «Волгоград – Каменск – Шахтинск-Луганск».

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте происшествия.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области