Происшествия

В Волжском автомобиль снес столб: двое в больнице

Происшествия 10.02.2024 16:39
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10.02.2024 16:39


В Волжском Волгоградской области сегодня, 10 февраля, в результате ДТП пострадали два человека. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГБУЗ КССМП, авария произошла на улице Карбышева напротив дома №11. Легковой автомобиль из-за сложных погодных условий снес бетонную матчу освещения и перевернулся. Травмы получили 20-летний водитель и 16-летний пассажир.
На место происшествия выезжали две бригады скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №1.
Фото ГБУЗ КССМП VK.com


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