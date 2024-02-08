Экономика

Инвестиции в основной капитал выросли в Волгоградской области

Экономика 08.02.2024 12:36
0
08.02.2024 12:36


Губернатор Волгоградской области 8 февраля провел совещание с представителями бизнес-сообщества. Участники, сообщает ИА «Высота 102», обсудили результаты совместной работы по развитию региона, проекты в отраслях экономики и стратегические задачи на следующий десятилетний период. 

Отметим, что в совещании принимали участие руководители  промышленных, сельскохозяйственных, строительных  и ресурсоснабжающих предприятий, а также представители финансово-экономического блока администрации Волгоградской области, торгово-промышленной палаты, областной думы.

Несмотря ни на какие трудности, предварительные итоги нашей с вами работы говорят об устойчивой социально-экономической ситуации в Волгоградской области, – подчеркнул Андрей Бочаров, открывая совещание с предпринимателями. – Можно с уверенностью сказать: экономика Волгоградской области, предприятия и организации реального сектора во многом адаптировались к современным условиям, связанным, прежде всего, с недобросовестной конкуренцией со стороны ряда западных стран – через введение незаконных ограничений в отношении предприятий и организаций нашей страны, производимой в России продукции, по поставкам оборудования, комплектующих, запчастей, технологий, в финансовой сфере и в ряде других. Еще раз отмечу, что по итогам 2023 года экономика Волгоградской области демонстрирует устойчивое, стабильное положение.

Андрей Бочаров также напомнил, что до конца   2034 года включительно в регионе сформированы планы исходя из задач, поставленных главой государства. Они отражены в Стратегии развития Волгоградской области и были представлены на встрече с общественностью 12 апреля 2023 года. Их реализация позволит сформировать фундамент развития региона на десятилетия вперед.

– Значительная часть проектов реализуется и будет реализоваться с государственной поддержкой, с участием институтов развития, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время мы работаем с рядом компаний, структур, министерств и ведомств, с правительство РФ по реализации на территории Волгоградской области еще ряда дополнительных проектов, что значительно повысит наши перспективы. Основное внимание мы продолжим уделять вопросам развития инфраструктуры и обеспечению комплексной безопасности жителей и территории, что позволит продолжить уверенное развитие в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Первый заместитель губернатора Александр Дорждеев представил предварительные итоги 2023 года. По его словам, за счет модернизации производств и повышения производительности, реализации национальных и инвестиционных проектов, внедрения эффективных мер поддержки в регионе сохранено устойчивое социально-экономическое развитие, повышена инвестиционная привлекательность Волгоградской области. 

Так, по итогам 2023 года валовой региональный продукт прогнозируется на уровне 1,3 трлн руб. (2021 год – 1,051 трлн руб., 2022 год – 1,240 трлн руб.). В консолидированный бюджет поступили доходы в сумме 198,2 млрд руб., что на 17,2 млрд руб. выше уровня 2022 года (на 9,5%).

Замгубернатора Анна Писемская в свою очередь доложила о реализации приоритетных инвестпроектов, отдельно выделив основные тенденции. В частности, наблюдается существенный прирост инвестиций. Так, в 2023 году значение объема инвестиций по оценке составляет 226,5 млрд руб. (в 2022 году – 216,5 млрд руб.). Реализация приоритетных проектов, внедренные меры поддержки инвестиционной деятельности позволят к 2034 году выйти на показатель более 400 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Вклад каждого предприятия, каждого субъекта МСП важен.

Это очень серьезные инвестиции, – подчеркнул Андрей Бочаров. – При всех ограничениях вырос и внешнеторговый оборот. Это значит, что продукция российских, волгоградских производителей является конкурентоспособной на внешнем рынке.

В ходе совещания участники рассмотрели задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу. К 2034 году планируется реализовать инвестиционные проекты с суммарным объемом инвестиций 3,4 трлн руб., создать 50 тыс. новых рабочих мест, достичь объема валового регионального продукта 2,5 трлн руб. Эти целевые показатели также учтены в принятой недавно комплексной программе развития города-героя Волгограда и всей волгоградской агломерации на 10-летний период.

Задачи масштабные, достаточно сложные — скрывать не буду, но выполнимые. Цели достижимые. Итогом нашей с вами работы должно стать повышение качества жизни людей и создание прочного фундамента развития экономики Волгоградской области на десятилетия вперед, – резюмировал губернатор. 

Глава региона также попросил ведущие предприятия активнее включиться в системную работу по развитию профобразования в субъекте.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.02.2024 09:56
Экономика 08.02.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.02.2024 08:26
Экономика 08.02.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.02.2024 06:37
Экономика 07.02.2024 06:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.02.2024 17:07
Экономика 06.02.2024 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2024 14:37 Реклама
Экономика 06.02.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2024 06:39
Экономика 06.02.2024 06:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2024 14:48
Экономика 05.02.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2024 10:50
Экономика 05.02.2024 10:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2024 14:24 Реклама
Экономика 02.02.2024 14:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2024 09:09
Экономика 02.02.2024 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2024 14:44
Экономика 01.02.2024 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2024 11:21
Экономика 01.02.2024 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2024 08:26
Экономика 01.02.2024 08:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.01.2024 17:49
Экономика 31.01.2024 17:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.01.2024 08:43
Экономика 31.01.2024 08:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:26
200 жителям аварийных бараков в Волгограде показали купленные для них квартирыСмотреть фотографии
13:16
Ушедшего на дачу 5 февраля волгоградца нашли мертвым в СНТСмотреть фотографии
13:07
Драконы с пельмешками появятся в ЦПКиО Волгограда в китайский Новый годСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде решили перенести контейнерные площадки для вывоза мусораСмотреть фотографии
12:36
Инвестиции в основной капитал выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде в феврале начался ямочный ремонтСмотреть фотографии
11:54
Волгоградка пыталась прорваться в ДЮЦ, минуя «несущие смерть» турникетыСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области 5-летняя девочка захлебнулась в ваннеСмотреть фотографии
11:21
Зарезавший из-за ревности волгоградку иностранец-жиголо сядет на 11 летСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде над разобранной братской могилой появился шатерСмотреть фотографии
10:51
На трассе под Волгоградом ограничили движение из-за сгоревшей фурыСмотреть фотографии
10:36
Водитель сгорел в кабине. Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Волгоградцам выдали памятку о правилах начисления платы за отоплениеСмотреть фотографии
10:13
На юге Волгограда насмерть сбили 45-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:01
Мусорщика-нелегала настигла кара после сброса отходов в поле под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Цены на огурцы в Волгоградской области подскочили за неделю на 10%Смотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области легковушку смяло фурами: видеоСмотреть фотографии
08:26
«Так бывает?»: в Волгоградской области на две недели замерли цены на бензинСмотреть фотографии
08:25
Антирейтинг УК-должников составили волгоградские энергетикиСмотреть фотографии
08:02
«Ротор» на сборах в Турции переиграл «Бунедкор» из УзбекистанаСмотреть фотографии
21:20
«Мое место рядом с ребятами»: на Украине погиб 56-летний контрактник из Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде дали 7,5 лет «строгача» ревнивому сожителюСмотреть фотографии
20:17
Бойцам СВО на передовой предоставили субсидии на покупку жильяСмотреть фотографии
19:25
«Нагадил и смылся»: кинувший людей «канализационный» аферист вышел сухим из воды в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде главреда призвали к ответу из-за иноагента. При чем здесь Друзь?Смотреть фотографии
18:27
В Волгограде заказали новый генплан города за 81 миллион рублейСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде с 20 января ищут пропавшего голубоглазого брюнетаСмотреть фотографии
17:39
Под Волгоградом школьница перепутала конфеты с крысиным ядом. Девочка в больницеСмотреть фотографии
17:05
Кто получит 300 тысяч за СВО? Изучаем постановление губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области раскрыли аферу с «мертвыми душами» учебного центраСмотреть фотографии
 