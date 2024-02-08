Инвестиции в основной капитал выросли в Волгоградской области





Губернатор Волгоградской области 8 февраля провел совещание с представителями бизнес-сообщества. Участники, сообщает ИА «Высота 102», обсудили результаты совместной работы по развитию региона, проекты в отраслях экономики и стратегические задачи на следующий десятилетний период.

Отметим, что в совещании принимали участие руководители промышленных, сельскохозяйственных, строительных и ресурсоснабжающих предприятий, а также представители финансово-экономического блока администрации Волгоградской области, торгово-промышленной палаты, областной думы.

– Несмотря ни на какие трудности, предварительные итоги нашей с вами работы говорят об устойчивой социально-экономической ситуации в Волгоградской области, – подчеркнул Андрей Бочаров, открывая совещание с предпринимателями. – Можно с уверенностью сказать: экономика Волгоградской области, предприятия и организации реального сектора во многом адаптировались к современным условиям, связанным, прежде всего, с недобросовестной конкуренцией со стороны ряда западных стран – через введение незаконных ограничений в отношении предприятий и организаций нашей страны, производимой в России продукции, по поставкам оборудования, комплектующих, запчастей, технологий, в финансовой сфере и в ряде других. Еще раз отмечу, что по итогам 2023 года экономика Волгоградской области демонстрирует устойчивое, стабильное положение.

Андрей Бочаров также напомнил, что до конца 2034 года включительно в регионе сформированы планы исходя из задач, поставленных главой государства. Они отражены в Стратегии развития Волгоградской области и были представлены на встрече с общественностью 12 апреля 2023 года. Их реализация позволит сформировать фундамент развития региона на десятилетия вперед.

– Значительная часть проектов реализуется и будет реализоваться с государственной поддержкой, с участием институтов развития, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время мы работаем с рядом компаний, структур, министерств и ведомств, с правительство РФ по реализации на территории Волгоградской области еще ряда дополнительных проектов, что значительно повысит наши перспективы. Основное внимание мы продолжим уделять вопросам развития инфраструктуры и обеспечению комплексной безопасности жителей и территории, что позволит продолжить уверенное развитие в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Первый заместитель губернатора Александр Дорждеев представил предварительные итоги 2023 года. По его словам, за счет модернизации производств и повышения производительности, реализации национальных и инвестиционных проектов, внедрения эффективных мер поддержки в регионе сохранено устойчивое социально-экономическое развитие, повышена инвестиционная привлекательность Волгоградской области.

Так, по итогам 2023 года валовой региональный продукт прогнозируется на уровне 1,3 трлн руб. (2021 год – 1,051 трлн руб., 2022 год – 1,240 трлн руб.). В консолидированный бюджет поступили доходы в сумме 198,2 млрд руб., что на 17,2 млрд руб. выше уровня 2022 года (на 9,5%).

Замгубернатора Анна Писемская в свою очередь доложила о реализации приоритетных инвестпроектов, отдельно выделив основные тенденции. В частности, наблюдается существенный прирост инвестиций. Так, в 2023 году значение объема инвестиций по оценке составляет 226,5 млрд руб. (в 2022 году – 216,5 млрд руб.). Реализация приоритетных проектов, внедренные меры поддержки инвестиционной деятельности позволят к 2034 году выйти на показатель более 400 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Вклад каждого предприятия, каждого субъекта МСП важен.

– Это очень серьезные инвестиции, – подчеркнул Андрей Бочаров. – При всех ограничениях вырос и внешнеторговый оборот. Это значит, что продукция российских, волгоградских производителей является конкурентоспособной на внешнем рынке.

В ходе совещания участники рассмотрели задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу. К 2034 году планируется реализовать инвестиционные проекты с суммарным объемом инвестиций 3,4 трлн руб., создать 50 тыс. новых рабочих мест, достичь объема валового регионального продукта 2,5 трлн руб. Эти целевые показатели также учтены в принятой недавно комплексной программе развития города-героя Волгограда и всей волгоградской агломерации на 10-летний период.

– Задачи масштабные, достаточно сложные — скрывать не буду, но выполнимые. Цели достижимые. Итогом нашей с вами работы должно стать повышение качества жизни людей и создание прочного фундамента развития экономики Волгоградской области на десятилетия вперед, – резюмировал губернатор.

Глава региона также попросил ведущие предприятия активнее включиться в системную работу по развитию профобразования в субъекте.