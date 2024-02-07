Расследования

«Мое место рядом с ребятами»: на Украине погиб 56-летний контрактник из Волгоградской области

Расследования 07.02.2024 21:20
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07.02.2024 21:20


В ходе проведения специальной военной операции погиб 56-летний уроженец Новониколаевского района Волгоградской области Александр Голоколенов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на газету «Вестник», наш земляк ушел в зону СВО по контракту. 

— Не могу я сидеть спокойно дома, зная, что молодые пацаны в окопах сидят за нас. Я жизнь видел, детей вырастил, внуков понянчил. Считаю, что еще вполне могу быть полезным. Сейчас пройду подготовку, что-то вспомню, чему-то научат, и в строй. Нельзя отсиживаться и делать вид, что нас это не касается. У меня там сын воюет, ему 33 года. Хочу, чтобы он знал: батя, в случае чего, прикроет, — цитирует информагентство слова добровольца.

Известно, что Александр Голоколенов на фронте получил ранение. Приезжал в родные места в отпуск, лечился. Не дождавшись медкомиссии, снова отправился на передовую. К сожалению, доброволец погиб в ходе выполнения боевой задачи. Печальное известие сообщил его командир, отметив, что «Александр Петрович пал в бою с противником и погиб героем». 

У погибшего добровольца остались трое взрослых детей,  двое внуков и супруга. О дате похорон будет сообщено дополнительно.  

Напомним, что в Волгоградской области 30 января 2024 года проводили в последний путь погибшего в СВО уроженца Жирновского района Романа Дейниченко. В Михайловском городском округе Волгоградской области 27 января простились с 21-летним водителем «Солнцепека» Сергеем Таргонским

Фото: «Новониколаевский Вестник» / ok.ru 

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