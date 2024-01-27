Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 21-летнего водителя «Солнцепека»

Коллаж Павла Мирошникова/V102.RU
Общество 27.01.2024 15:43
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27.01.2024 15:43
Коллаж Павла Мирошникова/V102.RU
В Михайловском городском округе Волгоградской области сегодня, 27 января, простились с 21-летним Сергеем Таргонским. Как рассказали V102.RU жители хутора Плотников-2, где родился и вырос Сергей, он погиб 18 декабря 2023 года в Херсонской области. Сергей был водителем-механиком реактивной установки «Солнцепек».
- В результате выполнения боевой задачи отдал свою жизнь во имя нашей свободы и безопасности. Мы никогда не забудем его смелость и жертвенность, - говорится в некрологе, который опубликован в сельском чате.
По словам односельчан погибшего, Сергей вырос в многодетной семье. Недавно отслужил срочную. Потом вернулся в родной хутор, а через некоторое время подписал контракт с Вооруженными силами России. Сергей не успел жениться на своей девушке, которая ждала его со спецоперации.
В церемонии прощания с героем принимал участие почетный караул. Были сделаны традиционные залпы.
Коллаж Павла Мирошникова/V102.RU
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