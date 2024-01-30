Общество

В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР штурмовиком

Общество 30.01.2024 09:31
0
30.01.2024 09:31


В Волгоградской области сегодня, 30 января, проводят в последний путь погибшего в спецоперации уроженца Жирновского района Романа Дейниченко, сообщает V102.RU. 

— Наш земляк Роман Игоревич погиб, выполняя свой воинский долг в Донецкой народной республике, — написал в своем Telegram глава района Александр Шевченко. — Искренние глубокие соболезнования семье Романа. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Уточняется, что церемония прощания состоится сегодня в 13.00 в Жирновске по адресу: улица Карла Маркса, 209. Отпевание проведут в часовне на кладбище в 13.30.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», Дейниченко убыл в зону спецоперации в составе отряда «Шторм Z». Погибшему было всего 40 лет. 

Коллаж: архив ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 21-летнего водителя «Солнцепека»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.01.2024 11:47
Общество 30.01.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 10:24
Общество 30.01.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 08:13
Общество 30.01.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 21:02
Общество 29.01.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 19:12
Общество 29.01.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 18:47
Общество 29.01.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 17:51
Общество 29.01.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 17:27
Общество 29.01.2024 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.01.2024 16:15
Общество 29.01.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 15:41
Общество 29.01.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 13:14
Общество 29.01.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 13:12
Общество 29.01.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 12:03
Общество 29.01.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 11:24
Общество 29.01.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2024 11:21
Общество 29.01.2024 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:47
Сотрудников порностудии в Волгограде обвиняют в съемках и трансляции видео для взрослыхСмотреть фотографии
11:47
Жителям Тулака надоело быть «аппендиксом» двух районов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде на глазах у клиентов банка внезапно умер мужчинаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде представят комплексную программу развития города до 2034 годаСмотреть фотографии
09:58
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт 2023 годаСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР штурмовикомСмотреть фотографии
09:03
Волгоградские нефтяники контролируют работу оборудования с помощью цифровой системыСмотреть фотографии
08:13
«Руками не трогать»: ядовито-зеленая вода шокировала жителей КотовоСмотреть фотографии
21:24
РПН оценил в 1,7 млрд рублей вред почве от незаконных свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Волгоградцев проверят на онкологию 2 февраляСмотреть фотографии
20:24
Кошмарили два района: банду подростков осудили за серию краж и грабежей в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
С производителя бетона взыскали полмиллиона за загрязнение Волги в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:12
Выбегающую из «К&Б» косулю сняли на видео в райцентре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгоградской области на 19 УК завели дела из-за обледеневших дворовСмотреть фотографии
18:04
Опубликовано видео разбитых вагонов поезда Волгоград-Нижневартовск в ДТП с автокраномСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
ГУ МВД: в Волгоградской области на 19% снизилась уличная преступностьСмотреть фотографии
17:31
Теряются в пространстве: волгоградцев валит с ног от смертельно опасной бактерииСмотреть фотографии
17:27
Мечта в подарок: волгоградец выиграл квартиру за покупку в 300 рублейСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде по-крупному отметят 81-ю годовщину Сталинградской битвы: программаСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде виновному в смерти 17-летней студентки от медатона дали 15 лет колонииСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области вырос спрос на специалистов по мобилизацииСмотреть фотографии
15:26
В Камышине проведут антитеррористические ученияСмотреть фотографии
14:25
Начальника по АХЧ крупного предприятия в Волгограде сгубила жадностьСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде узнали причину исчезновения генерала СК СеменоваСмотреть фотографии
13:14
Оставшейся без маршрутки станице Волгоградской области выберут нового перевозчикаСмотреть фотографии
13:12
Бочаров поговорил с сотрудниками МВД о внешних угрозах и формализмеСмотреть фотографии
12:30
ЦИК зарегистрировала Путина как кандидата на должность Президента РоссииСмотреть фотографии
12:03
Соцфонд объявил волгоградцам о второй волне индексации выплат с 1 февраляСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области пьяный сосед переломал кости 86-летнему старикуСмотреть фотографии
11:24
Жилинспекция Волгограда игнорировала жалобы горожан на УКСмотреть фотографии
 