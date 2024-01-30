В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР штурмовиком

В Волгоградской области сегодня, 30 января, проводят в последний путь погибшего в спецоперации уроженца Жирновского района Романа Дейниченко, сообщает V102.RU.

— Наш земляк Роман Игоревич погиб, выполняя свой воинский долг в Донецкой народной республике, — написал в своем Telegram глава района Александр Шевченко. — Искренние глубокие соболезнования семье Романа. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Уточняется, что церемония прощания состоится сегодня в 13.00 в Жирновске по адресу: улица Карла Маркса, 209. Отпевание проведут в часовне на кладбище в 13.30.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», Дейниченко убыл в зону спецоперации в составе отряда «Шторм Z». Погибшему было всего 40 лет.

Коллаж: архив ИА «Высота 102»

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