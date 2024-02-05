Политика

Депутат Алексей Волоцков прогулял голосование в Госдуме за закон «о негодяях»

Политика 05.02.2024 18:47
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05.02.2024 18:47


Государственная дума РФ 31 января приняла закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты голосования, в пользу нового закона высказались 379 депутатов, а воздержались всего двое. При этом вообще не принимали участие в голосовании 69 парламентариев, среди которых оказался и один представитель Волгоградской области. 

Так, согласно поименным результатам голосования, представленным на сайте Государственной думы, не принимал участия в голосовании за закон  депутат от Волгоградской области Алексей Волоцков. Другие его волгоградские коллеги – Андрей Гимбатов, Олег Савченко, Виталий Лихачев, Евгений Москвичев, Николай Николаев, Владимир Плотников – высказались в поддержку инициативы. 

Добавим, что Волоцков с начала весенней сессии в Госдуме не принимал участия ни в одном из голосований, которые проходили 30 и 31 января, а также 1 февраля текущего года. В разговоре с ИА «Высота 102» депутат пояснил, что находился в командировке. А судя по постам в соцсетях, два дня подряд – 2 и 3 февраля – Волоцков был в Волгограде и принимал участие в мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. 

Для справки. С легкой руки спикера ГД Вячеслава Володина закон, позволяющий конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии, получил негласное название «закон о негодяях». Именно так председатель Госдумы назвал его по итогам голосования, прошедшего 31 января.   

Абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим <...> Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, – лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности, – подчеркивал также Вячеслав Володин.

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