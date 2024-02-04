В Калачевском районе Волгоградской области накануне в 07.55 легковушка вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Сообщается о погибшем.





— По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем автомобиля LADA Granta черного цвета напротив дома № 296 по улице Октябрьской в Калаче-на-Дону потерял управление и съехал на обочину с последующим наездом на дерево, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью. По факту происшествия организована проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области