Происшествия

Полиция задержала водителя-беспредельщика под Волгоградом

Происшествия 03.02.2024 15:21
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03.02.2024 15:21


Полицейские задержали 21-летнего водителя, который устраивал на дорогах города Волжского в Волгоградской области опасные «покатушки». Ранее видео его дорожных приключений опубликовали телеграм-каналы, сообщает V102.RU.

На записи видно, что молодой человек отплясывает на крыше отечественной легковушки, а потом рассекает по дорогам Волжского за рулем так, как хочет. Он устраивает дрифт, выезжает на встречную полосу, создает различные аварийно-опасные ситуации на дороге. При этом видеосъемка ведется из салона водителя-нарушителя. Все сопровождается хохотом и отборным матом.

- Нарушитель - 21-летний молодой человек - доставлен в отдел полиции. В отношении него составлены  административные материалы, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.


Молодой человек в полиции признался, что неоднократно нарушал ПДД на своем «ВАЗ-2107» и снимал все на видео. 

- Свою вину признаю. Извиняюсь перед участниками дорожного движения и жителями города Волжского, - заявил он на видеокамеру в полиции.

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