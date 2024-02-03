Полиция задержала водителя-беспредельщика под Волгоградом

Полицейские задержали 21-летнего водителя, который устраивал на дорогах города Волжского в Волгоградской области опасные «покатушки». Ранее видео его дорожных приключений опубликовали телеграм-каналы, сообщает V102.RU.

На записи видно, что молодой человек отплясывает на крыше отечественной легковушки, а потом рассекает по дорогам Волжского за рулем так, как хочет. Он устраивает дрифт, выезжает на встречную полосу, создает различные аварийно-опасные ситуации на дороге. При этом видеосъемка ведется из салона водителя-нарушителя. Все сопровождается хохотом и отборным матом.

- Нарушитель - 21-летний молодой человек - доставлен в отдел полиции. В отношении него составлены административные материалы, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Молодой человек в полиции признался, что неоднократно нарушал ПДД на своем «ВАЗ-2107» и снимал все на видео.

- Свою вину признаю. Извиняюсь перед участниками дорожного движения и жителями города Волжского, - заявил он на видеокамеру в полиции.