Владелец изъятого в пользу государства «Волжского оргсинтеза» прекратил борьбу за завод

Напомним, 24 августа, арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к собственнику АО «Волжский оргсинтез» Александру Соболевскому об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных акций акционерного общества.
Поводом для подачи такого иска в суд послужило, по мнению Генпрокуратуры РФ, нарушение экономического суверенитета РФ, которое выразилось в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо воли РФ АО «Волжский оргсинтез», ранее именовавшегося Волжским производственным объединением «Оргсинтез» имени 60-летия СССР.
Отмечалось, что данное предприятие имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, которое перешло в частные руки. В деле указано, что Российская Федерация как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала.
Между тем, «Волжский оргсинтез» стал собственностью третьих лиц, в том числе иностранных граждан, в начале девяностых годов. Тогда акции предприятия распределил Фонд управления госимуществом Волгоградской области.
Представители ответчика и АО «Волжский Оргсинтез» ранее возражали против заявленных требований.
Фото из архива V102.RU