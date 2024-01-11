Экономика

Владелец изъятого в пользу государства «Волжского оргсинтеза» прекратил борьбу за завод

Экономика 11.01.2024 20:12
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11.01.2024 20:12


Александр Соболевский, бывший владелец АО «Волжский оргсинтез»,  отказался от иска к федеральному агентству по управлению госимуществом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, ранее Александр Соболевский требовал признать право собственности на 2344925 обыкновенных акций предприятия, а позднее изменил исковые требования на признание права собственности на 100% обыкновенных акций завода.
Однако затем Соболевский отказался от иска, признав таким образом передачу акций химпредприятия в пользу государства. Теперь он должен будет заплатить госпошлину в размере 1800 рублей, согласно постановлению суда.
Напомним, 24 августа, арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к собственнику АО «Волжский оргсинтез» Александру Соболевскому об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных акций акционерного общества.
Поводом для подачи такого иска в суд послужило, по мнению Генпрокуратуры РФ, нарушение экономического суверенитета РФ, которое выразилось в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо воли РФ АО «Волжский оргсинтез», ранее именовавшегося Волжским производственным объединением «Оргсинтез» имени 60-летия СССР.  
Отмечалось, что данное предприятие имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, которое перешло в частные руки. В деле указано, что Российская Федерация как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала.
Между тем, «Волжский оргсинтез» стал собственностью третьих лиц, в том числе иностранных граждан, в начале девяностых годов. Тогда акции предприятия распределил Фонд управления госимуществом Волгоградской области.  
Представители ответчика и АО «Волжский Оргсинтез» ранее возражали против заявленных требований.
Фото из архива V102.RU

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