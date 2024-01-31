В центре Волгограда маршрутка №160 вылетела на тротуар после ДТП с иномаркой

Женщина на иномарке спровоцировала ДТП с маршруткой в центре Волгограда. По информации ГУ МВД России, происшествие обошлось без пострадавших.

– Женщина двигалась по среднему ряду. Напротив дома №50 по проспекту Ленина водитель начала осуществлять поворот направо. В результате чего совершила столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался в крайнем правом ряду, – сообщили в пресс-службе главка полиции ИА «Высота 102».

В результате ДТП маршрутка №160 вылетела на тротуар. В этот момент, к счастью, там не было пешеходов.