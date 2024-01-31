Происшествия

Молодого парня убило током между высоковольтными столбами в Волжском

Происшествия 31.01.2024 11:21
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31.01.2024 11:21


В городе Волжском Волгоградской области  20-летний молодой человек скончался в результате удара током. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась на ул. Александрова. По имеющимся сведениям, житель города Волгограда в городе-спутнике выполнял работу по прокладке кабеля. 

Сообщение в экстренные службы о смертельном происшествии поблизости со строящимся зданием поступило 30 января в 16.15.  

Труп молодого мужчины находился напротив дома №63 по ул. Александрова. Спасти жизнь пострадавшему не удалось – он умер практически мгновенно. Тело направлено на СМЭ, – сообщил собственный источник информагентства. 

Как стало известно «Высоте 102», погибший 20-летний парень проживал в Волгограде и был трудоустроен в качестве разнорабочего у  индивидуального предпринимателя. В Волжском он, не имея допуска к проведению электрических работ, взялся за прокладку электрического кабеля между высоковольтными столбами, ведущими к строящемуся зданию. В какой-то момент он задел электропровод и получил смертельный разряд. 

Предварительная причина происшествия –  нарушение техники безопасности. 

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