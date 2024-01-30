У школьной уборщицы под Волгоградом нашли туберкулез

В школе в Иловлинском районе Волгоградской области у одной из сотрудниц диагностирован туберкулез. Прокуратура Волгоградской области обнародовала итоги проверки информации о наличии опасного инфекционного заболевания у работницы.

Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 46-летняя женщина в августе 2023 год была принята на работу в образовательное учреждение в качестве уборщика помещений. При этом перед этим она прошла соответствующий медосмотр. На тот момент каких-либо заболеваний, препятствующих работе в школе, у нее не было обнаружено. Было выявлено лишь хроническое эндокринное заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы.



– 12 января работник обратилась в медицинское учреждение для планового обследования по хроническому заболеванию, в рамках которого было выявлено наличие закрытой формы инфекционного заболевания. С данного момента женщина проходит необходимое лечение, – говорится в сообщении надзорного органа.



В прокуратуре пояснили, что в школе, где работала женщина, проведена дезинфекция. Также обследованы сотрудники школы и ученики, которые потенциально могли с ней контактировать. Каких-либо отклонений в состоянии здоровья взрослых и детей не выявлено.



Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что одна из технических сотрудников Качалинской школы №1 больна опасной инфекцией – туберкулезом.

