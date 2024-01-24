Региональный фонд капительного ремонта многоквартирных домов сможет израсходовать в 2024 году в Волгоградской области на выполнение программы по капремонту 4,6 миллиарда рублей - это на 1,8 миллиарда больше суммы, которую планируется собрать с населения за год. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект постановления уже подготовлен администрацией региона.

Поясняется, что фонд капремонта с учетом повышенной в 2024 году платы до 8,74 рубля за квадратный метр ожидает получить от населения в текущем году 2,8 миллиарда рублей. Согласно областному закону, региональный оператор вправе израсходовать 98% от прогнозируемого объема поступлений взносов на капремонт. Еще 1,8 миллиарда рублей, который разрешат потратить фонду, - это остаток неиспользованных им в 2023 году средств.

Всего в прошлом году фонд капремонта Волгоградской области начислил населению 2,64 миллиарда рублей, из которых фактически поступило 2,59 миллиарда. В 2023 году размер взноса за капремонт в регионе составлял 8,02 рубля за один квадратный метр в месяц. С 1 января 2024 года плата выросла на 0,72 рубля - до 8,74 рубля за квадратный метр.

Общая площадь помещений в многоквартирных домах Волгоградской области, собственники которых платят за капремонт, составляет 27,3 млн кв.м.

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