В Волгоградской области с 1 января повысят плату за капремонт

С 1 января 2024 года в Волгоградской области вырастет плата за капремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное постановление администрации Волгоградской области, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области в 2024 году составит 8,74 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Напомним, что сейчас размер взноса за капремонт составляет 8,02 рубля за один квадратный метр в месяц. Таким образом, подорожание произойдет на 0,72 рубля - это больше, чем годом ранее. Отметим, что на 2023 год тариф повышался на 0,52 рубля.