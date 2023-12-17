В Волгограде по итогам конкурса выбрали нового главу фонда капремонта

Определен победитель конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области».

Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоговый протокол, им стал 35-летний первый заместитель гендиректора регионального фонда капремонта Василий Каменских. Он набрал максимальное число баллов на итоговом собеседовании – 60 баллов из 60 возможных.

Каменских, напомним, был единственным кандидатом, прошедшим в третий этап конкурса. На втором этапе он также набрал максимальное число баллов – 50 из 50 возможных, не оставив никаких шансов своему ближайшему сопернику.

- Конкурсной комиссией принято следующее решение: признать победителем конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Каменских В.С», - говорится в документе.

На итоговом собеседовании Каменских рассказал, что, по его мнению, необходимо предпринять, чтобы повысить эффективность деятельности регионального оператора. В числе таких мер, как повышение качества выполняемых работ по капремонту, изменения порядка формирования региональной программы капремонта во избежание неэффективного использования средств собственников, Каменских также назвал привлечение иных источников финансирования капремонта, помимо средств собственников, и создание колл-центров для обращения граждан.

С момента создания УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» в 2014 году смена генерального директора фонда происходит уже в шестой раз.