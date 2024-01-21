По данным Роспотребнадзора, за неделю в Волгоградской области взлетело число заболевших внебольничной пневмонией. Из-за мощного прироста пациентов в регионе уже перепрофилировали несколько больниц. Ждать ли жителям повторения ковидной эпопеи, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили врача-пульмонолога больницы № 25 Татьяну Левашову.

Всплеск заболеваемости внебольничными пневмониями для опытных пульмонологов не стал сенсацией.

- Честно говоря, никакой катастрофы вокруг себя мы не видим. То, что происходит сейчас, - обычный сезонный всплеск, - комментирует Татьяна Левашова. – Пневмонии были всегда – и классические бактериальные, и появившиеся, как последствие вирусной инфекции. Другое дело, что методы диагностики стали более современными. Мы часто назначаем пациентам КТ, и этот метод чувствительнее рентгена. С его помощью мы можем увидеть небольшие пневмонии, которые не заметили бы на обычной рентгенограмме. После пандемии коронавируса люди и сами нередко записываются на компьютерную томографию – по поводу и без. Самые тревожные пациенты умудряются делать ее по два раза за месяц. Мягко говоря, это не полезно. Подобные методы обследования может назначать только лечащий врач.

Как и в эпоху коронавируса, тяжелее всего заболевание дается людям с онкологией, болезнями легких, сахарным диабетом и лишним весом. А вот пациенты без хронического «букета» чаще переносят пневмонии в легкой форме и, оставаясь под наблюдением врача, лечатся дома.

- При появлении первых симптомов болезни не нужно опустошать полки аптек и скупать все лекарства от кашля. Лечение ОРВИ должно быть симптоматическим – снимаем жар, пьем больше теплой жидкости. Если же высокая температура держится более трех суток, у человека появляется боль в груди, одышка и кровохаркание, необходимо обратиться к специалисту. Врач назначит нужное лечение и в случае необходимости пропишет пациенту антибиотики, - говорит пульмонолог.

И уже переболевшим волгоградцам, и тем, кто пока избежал встречи с вирусами, волгоградский врач советует главное – поберечь себя.

- Конечно, лучше всего начать с профилактики – вести здоровый образ жизни, вовремя вакцинироваться от пневмококковой инфекции, во время эпидемии соблюдать правила личной гигиены, - рекомендует Татьяна Левашова. - Лично я – за маски. Хотя бы тем, кто уже болеет и может заразить окружающих. Правило «Поделись с ближним» в этом случае работать не должно.

Автор: Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»

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