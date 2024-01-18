Федеральные новости

В ГД разработают закон, направленный против травли в школах

Федеральные новости 18.01.2024 11:50
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18.01.2024 11:50


Депутаты Государственной думы разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах. Документу, сообщает «Парламентская газета», предстоит пройти экспертное и общественное обсуждение. Планируется, что будущим законом в России закрепят четкое определение буллинга и введут административную ответственность для родителей буллеров. 

На наш взгляд, буллинг – это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете, – цитирует издание главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. – Мы предлагаем, чтобы появилась административная ответственность для родителей в том случае, если в отношении ребенка [буллера] начали соответствующую профилактическую работу. 

По последним данным, в России с травлей в школах сталкиваются сегодня от 30 до 50% детей. От буллинга, в том числе, как ранее сообщали СМИ, страдала 14-летняя жительница Брянска, которая, напомним, в декабре 2023 года открыла стрельбу в гимназии, убив свою одноклассницу и тяжело ранив других учеников. Депутаты Государственной думы уверены, что проблему растущей подростковой агрессии необходимо решать на законодательном уровне. 

Меж тем, добавим, в российских школах на сегодня не развита профилактика буллинга. Так, в частности, в учебных заведениях Волгоградской области педагоги предпочитают не поднимать тяжелую тему на классных часах, а прибегают к таким мерам лишь в крайних случаях. 

У нас в Волгограде действуют, а точнее не действуют по простому принципу: чем меньше говорить о проблеме, тем больше детей о ней вообще не узнают, – рассказал ИА «Высота 102» близкий к городскому департаменту образования источник. – Такая позиция, когда мы прячем голову в песок, по убеждению чиновников и педагогов, убережет от травли 8 из 10 детей в будущем. Ну а оставшимся двоим, стало быть, просто не повезет.  

Напомним, что недавно Госдума внесла поправки в закон «Об образовании», согласно которым на директоров школ возлагается ответственность за происшествия на территории учебных заведений. По убеждению депутатов, руководители обязаны быть в курсе происходящего в школьных стенах и своевременно принимать меры. 

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