В центре Волгограда двое школьников пострадали в жестком ДТП

Двое несовершеннолетних пассажиров пострадали в результате дорожной аварии в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №10 по улице Рокоссовского.

По предварительным данным, 37-летний водитель Kia совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 19-летний парень.

В результате аварии с места происшествия в больницу были госпитализированы 11-летняя пассажирка иномарки и 16-летний подросток из «ВАЗа».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области