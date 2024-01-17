Волгоградку будут судить за попытку поджога военкомата

Напомним, волгоградка в тот день пришла рано утром к зданию военкомата. При себе у женщины был рюкзак, в котором находились пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.
– Ященко подожгла фитили двух ранее приготовленных ею бутылок с зажигательной смесью и бросила их в здание, в результате чего произошло возгорание стены военкомата, которое самостоятельно погасло, в связи с чем она не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее причинам, – говорится в сообщении пресс-службы суда.
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