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Волгоградку будут судить за попытку поджога военкомата

Главное 17.01.2024 13:11
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17.01.2024 13:11


В Тракторозаводский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении 31-летней женщины, обвиняемой в совершении хулиганства и попытке поджога  военкомата. Как сообщили V102.RU в суде, на скамье подсудимых окажется жительница Волгограда Ященко, которая 2 августа 2023 года пыталась поджечь военкомат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.
Напомним, волгоградка в тот день пришла рано утром к зданию военкомата. При себе у женщины был рюкзак, в котором находились пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.
– Ященко подожгла фитили двух ранее приготовленных ею бутылок с зажигательной смесью и бросила их в здание, в результате чего произошло возгорание стены военкомата, которое самостоятельно погасло, в связи с чем она не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее причинам, – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Женщина была сразу задержана. В ходе расследования преступления проверялась ее возможная связь с кураторами с Украины, которые могли координировать ее действия.
Юлии Ященко грозит лишение свободы сроком до 7 лет, крупный штраф, или исправительные работы. 

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