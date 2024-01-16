Волгоградский областной суд ужесточил приговор 32-летнему Алексею Меркулову, который в состоянии алкогольного опьянения на микроавтобусе совершил смертельное ДТП, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, основное наказание Меркулову увеличено с 5 до 7 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также в два раза - до 1,4 миллиона рублей - увеличена сумма компенсации морального вреда, которую должен выплатить осужденный. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, смертельное ДТП случилось на проспекте Университетский в Волгограде 27 мая 2023 года. Тогда микроавтобус «Peugeot Boxer» под управлением осужденного мужчины врезался в световую опору. 28-летний пассажир, который сидел на переднем сиденье, погиб. Другой 41-летний мужчина получил тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что Меркулов в тот день катал на своем микроавтобусе знакомых и родственников в состоянии алкогольного опьянения. В салоне потом нашли пустые бутылки из-под спиртного, хотя водитель, который еле стоял на ногах, пытался убедить стражей порядка, что всего лишь «облился» спиртным.

В суде водитель признал вину и раскаялся. Советский районный суд в ноябре 2023 года признал Меркулова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Тогда его приговорили к 5 годам колонии-поселения с ограничением на 2 года права управления транспортным средством и выплате денежной компенсации в сумме 700 тысяч рублей матери погибшего.

Потерпевшая сторона посчитала этот приговор слишком мягким и обжаловала его.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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