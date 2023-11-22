«Покатал до смерти»: в Волгограде водителя протаранившего столб микроавтобуса изолировали на 5 лет

Расследования 22.11.2023 11:05
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22.11.2023 11:05
В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб один человек, а второй получил тяжелые травмы. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 32-летний мужчина отправлен Советским районным судом в колонию-поселение на 5 лет. Кроме того, он лишен права управлять автомобилем на 2 года.
Напомним, резонансное ДТП случилось на проспекте Университетский в Волгограде 27 мая 2023 года. Тогда микроавтобус «Peugeot Boxer» под управлением осужденного мужчины врезался в световую опору. 28-летний пассажир, который сидел на переднем сиденье, погиб. Другой 41-летний мужчина получил тяжелые травмы.
Как выяснилось, осужденный волгоградец в тот день катал на своем микравтобусе знакомых и родственников. Сам он управлял микроавтобусом в состоянии алкогольного опьянения. В салоне затем нашли пустые бутылки из-под спиртного.
После произошедшей трагедии полицейские опубликовали видео опроса водителя, который не стоял на ногах. Он отрицал, что выпивал, несмотря на явственный запах алкоголя, и пытался убедить стражей порядка, что всего лишь «облился» спиртным.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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