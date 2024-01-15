Расследования

УФСБ вскрыло хищения при строительстве скотомогильника под Волгоградом

Расследования 15.01.2024 13:50
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15.01.2024 13:50


Арбитражный суд обязал коммерсантов вернуть в бюджет региона более 200 тысяч рублей после расследования УФСБ о завышении стоимости работ при строительстве скотомогильника. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда, прокуратура Волгоградской области обратилась с иском к ООО «Ремстрой» с требованием взыскания обозначенной суммы.
Коммерческая организация являлась подрядчиком строительства скотомогильника в 2021 году в Красноармейском сельском поселении Новониколаевского района. На эти цели из бюджета региона была выделена субсидия в размере 773 тысячи рублей, которые после окончания работ и были выплачены «Ремстрою».
Однако в ходе проведения отделением в Урюпинске УФСБ России по Волгоградской области оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт завышения объемов работ на 126 тысяч рублей.  
Прокуратура Волгоградской области потребовала взыскать эту сумму плюс неустойку за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств в размере 77 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16 тысячи рублей.
Решение арбитража вступило в законную силу.

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