Замерзающим волгоградцам сделают перерасчет за отопление

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 14 января, снова провел оперативное совещание по отоплению с главой Волгограда Владимиром Марченко, сообщили V102.RU в администрации региона.

Напомним, что в Волгограде жители продолжают жаловаться на холод в квартирах и управляющие компании, которые не спешат на помощь замерзающим жителям. Ранее ресурсоснабжающая организация обеспечила подачу теплоносителя во все многоквартирные дома, а управляющие организации Тракторозаводского района отчитались о завершении регулировки внутридомовых сетей всех МКД. Однако жители ряда домов сообщают, что у них в квартирах по-прежнему очень холодно.

Андрей Бочаров по итогам совещания поручил главе Волгограда:

- проработать вопрос перерасчета оплаты коммунальных услуг для населения в связи с имевшими место нештатными ситуациями на тепловых сетях города Волгограда;

- активизировать претензионную работу в отношении управляющих компаний по их действиям в период восстановления внутридомовых тепловых контуров и поддержанию общедомовых территорий в надлежащем состоянии в течение отопительного сезона, а также по выполнению управляющими компаниями непосредственных обязанностей по приведению в порядок и содержанию внутридворовых и закрепленных территорий.

Ранее на совещании, которое состоялось вечером 12 января, глава региона поручал главе Волгограда не оставлять людей в заложниках некомпетенции управляющих компаний.

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