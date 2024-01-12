Губернатор Волгоградской области вечером 12 января провел совещание с профильными заместителями и главой Волгограда по вопросам прохождения отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров озвучил дополнительные задачи Владимиру Марченко. Ключевая – не оставить людей в заложниках некомпетенции управляющих компаний.

Глава Волгограда доложил губернатору о том, что все возникающие технологические нарушения на сетях устраняются в нормативные сроки. По его словам, в настоящее время режим работы котельной № 849 выведен на нормативные параметры по температуре и давлению теплоносителя.

– По запросу управляющих компаний сформированы и направлены на помощь 18 дополнительных бригад. Сил и средств достаточно, – отчитался глава Волгограда.

Андрей Бочаров обратил внимание присутствующих на необходимость держать на контроле не только вопросы восстановления подачи тепла, но и обеспечить отдельный контроль за состоянием, функционированием выявленных проблемных и восстановленных участков. Особое внимание губернатор поручил уделить работе управляющих компаний – им необходимо оказать помощь по восстановлению теплового контура МКД и не ограничиваться только подведением теплового ресурса непосредственно к дому.

– Уровень компетенций управляющих компаний разный. Поэтому еще раз прошу при необходимости оказывать помощь и содействие УК в обеспечении надежной работы внутридомовых систем. Мы с вами не имеем права оставить жителей в заложниках некомпетенции тех или иных должностных лиц управляющих компаний, – сделал акцент Андрей Бочаров.

Отметим, что по сообщению жителей Тракторозаводского района в дома некоторых из них до сих пор не вернулось отопление. Кроме того, минувшей ночью в ряде МКД произошла разморозка систем отопления, что привело к затоплению квартир.

На момент публикации администрация города не озвучивала информации о том, в скольких домах по вине УК до сих отмечаются проблемы. Утром в мэрии сообщали о неполадках в 21 многоквартирном доме.