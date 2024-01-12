Напомним, 10 января в результате двух аварий около двухсот домов на севере Волгограда остались без отопления. После восстановления теплопровода и подачи тепла к домам появились проблемы при запуске отопления во внутридомовые системы. Накануне на помощь УК Тракторозаводского района были стянуты дополнительные силы из других районов города. Аварийные бригады в настоящее время работают круглосуточно по сменному графику.
Общество 12.01.2024 10:29
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12.01.2024 10:29
Регулировку внутренних сетей для запуска тепла осталось провести в 21 многоквартирном доме. Об этом заверили главу Волгограда представители ресурсноснабжающей организации и управляющих компаний по итогам утреннего совещания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий технологического нарушения на теплопроводе ТЗР, сообщили V102.RU в администрации города.
В большинстве многоквартирных домов штатное функционирование внутридомовых сетей восстановлено – в квартиры уже поступает тепло, утверждают в мэрии.
Напомним, 10 января в результате двух аварий около двухсот домов на севере Волгограда остались без отопления. После восстановления теплопровода и подачи тепла к домам появились проблемы при запуске отопления во внутридомовые системы. Накануне на помощь УК Тракторозаводского района были стянуты дополнительные силы из других районов города. Аварийные бригады в настоящее время работают круглосуточно по сменному графику.
Напомним, 10 января в результате двух аварий около двухсот домов на севере Волгограда остались без отопления. После восстановления теплопровода и подачи тепла к домам появились проблемы при запуске отопления во внутридомовые системы. Накануне на помощь УК Тракторозаводского района были стянуты дополнительные силы из других районов города. Аварийные бригады в настоящее время работают круглосуточно по сменному графику.
Фото: Павел Мирошкин / архив ИА "Высота 102"
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