Расследования

На севере Волгограда повреждение на теплосетях. Организован оперштаб

Расследования 10.01.2024 15:35
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10.01.2024 15:35


В Тракторозаводском районе Волгограда на ул. Ополченской 10 января на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм обнаружено технологическое нарушение. В связи со случившимся на место прибыл глава Волгограда Владимир Марченко. По сообщению мэрии, на севере областного центра организован оперативный штаб, в который вошли чиновники, представители УК и социальных учреждений. 

По информации «Концессий теплоснабжения», к этому часу в Тракторозаводском районе уже установлен место повреждения – рабочие приступили к земляным работам.

В восстановительных мероприятиях задействованы 6 единиц спецтехники, – уточняют в компании. – В качестве превентивной меры поставлена задача сбросить теплоноситель в тех многоквартирных домах с системой верхнего розлива, которые потенциально могут попасть под отключение. 


Уточняется, что в социальных учреждениях, где возможно ограничение теплоснабжения, уже установлены тепловые пушки.

Фото: читатели ИА "Высота 102" 

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