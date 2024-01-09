В лобовом ДТП под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали

В Клетском районе Волгоградской области в результате столкновения трех отечественных автомобилей один человек погиб и трое пострадали 9 января.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.10 на 134-м километре автодороги «Михайловка - Серафимович - Суровикино».
– По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2114». В результате ДТП пассажир «Лады Гранты» скончался на месте, трое человек доставлены в больницу, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области