Михайловка осталась без воды в лютый мороз

Происшествия 10.01.2024 08:08
0
10.01.2024 08:08
Крупная авария на сетях водоснабжения произошла сегодня, 10 января, в Михайловке Волгоградской области. Как сообщают власти, из-за порыва в районе дома №57 по ул. Пролетарская, случившегося сегодня около пяти утра, прекращена подача воды в ряд домов. Под отключение попали дома, расположенные почти на 40 (!) улицах.
В единой дежурной диспетчерской службе Михайловки пояснили, что вода отключена на территории 1-ого участка. Диспетчер заверила, что бригады уже выехали на место порыва и в ближайшее время утечка будет устранена. Напомним, сегодня в Михайловке, как и вчера, - крепкий мороз.
Упавшая тумба оторвала палец 4-летнему малышу в Волгоградской области10.01.2024 10:31
Происшествия 10.01.2024 10:31
Девушка без прав устроила смертельное лобовое ДТП под Волгоградом10.01.2024 10:20
Происшествия 10.01.2024 10:20
В лобовом ДТП под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали09.01.2024 19:18
Происшествия 09.01.2024 19:18
Объеденные собаками фрагменты человека обнаружили в Волгограде09.01.2024 16:38
Происшествия 09.01.2024 16:38
Под Волгоградом водителя накажут за «покатушки» девушек на капоте09.01.2024 14:59
Происшествия 09.01.2024 14:59
В Волгоградскую область незаконно ввезли 315 детских электромобилей09.01.2024 14:25
Происшествия 09.01.2024 14:25
В Волгограде пожар от новогодней гирлянды тушили четыре расчета09.01.2024 10:33
Происшествия 09.01.2024 10:33
Неисправная колонка чуть не убила двух жительниц Волгограда09.01.2024 09:57
Происшествия 09.01.2024 09:57
Автобус из Волгограда перевернулся на трассе в Калмыкии09.01.2024 09:45
Происшествия 09.01.2024 09:45
В Волгограде загорелся расселенный аварийный дом08.01.2024 21:49
Происшествия 08.01.2024 21:49
В Волжском маршрутка №24а врезалась в КАМАЗ08.01.2024 19:03
Происшествия 08.01.2024 19:03
«Просвистело перед Новым годом»: жители гадают, как рядом с селом Волгоградской области оказались обломки НЛО08.01.2024 18:10
Происшествия 08.01.2024 18:10
В Волгограде около детского сада умер мужчина08.01.2024 17:11
Происшествия 08.01.2024 17:11
Под Волгоградом ищут 60-летнего хуторянина08.01.2024 16:45
Происшествия 08.01.2024 16:45
В Урюпинске подросток на ватрушке скатился под колеса автомобиля08.01.2024 10:24
Происшествия 08.01.2024 10:24